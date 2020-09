Und wenn «The Special One» gefällt?

Und der Lauf erzählt Geschichten: So ist es Lan Blasers erste Teilnahme am Greifenseelauf seit 30 Jahren. «Während des Lockdown konnte ich meine Teamsportarten nicht mehr ausüben, also fing ich wieder mit Laufen an – und jetzt bin ich hier», sagt sie und lacht.

Matthias Kieliger gar feiert im Ziel seinen 1000. Wettkampf in 22 Jahren und hat Lust, in dieser Woche gleich noch den 1001. folgen zu lassen. Und Mirella Mutz bringt erst gar nicht mehr über die Lippen als «Wunderschön! Cool!». Und entschuldigt sich. Sie habe gerade eine enorme Endorphinausschüttung. Als sie sich wieder gefasst hat, fügt sie an: «Es ist so schön, dass nicht die grosse Masse unterwegs war!»

Ja – was, wenn die Notlösung nun gefällt? Ryffel kann sich das zwar vorstellen. Aber er sagt: «Ich hoffe schon, dass diese Ausgabe eine Ausnahme bleibt. Denn wir möchten den Läufern auch die gesellschaftliche Komponente bieten.» Denn nach dem Ziel heisst es heuer nicht Festwirtschaft, sondern: heimgehen. (Monica Schneider)