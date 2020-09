«Clooney ist einzigartig»

Eigentlich wäre Martin Fuchs in diesem Sommer lieber um Olympia-Medaillen geritten. Am Wochenende ging es für den Weltranglisten-Zweiten immerhin um Edelmetall – wenn auch «nur» an den Schweizer Meisterschaften. In Humlikon wurde er Dritter – und als Fuchs im Lunchtalk der Zürcher Oberland Medien und Tele Top von Moderator Stefan Nägeli gefragt wurde, ob mit dieser Bronzemedaille zufrieden sei, sagte er: «Natürlich hätte ich lieber gewonnen, das ist immer das Ziel.»

Der Bietenholzer ist ambitioniert – daraus macht er keinen Hehl, das tat er noch nie. Derzeit ist er aber nur schon froh, dass es überhaupt wieder Startmöglichkeiten gibt. «Normalerweise bin ich 46 Wochen pro Jahr unterwegs», sagte Fuchs.