Vier Stapfermedaillen im Bezirk Uster

Das seit mehr als 130 Jahren durchgeführte Eidgenössische Feldschiessen geht in diesem Jahr in anderer Form über die Bühne. Während es bisher ein schweizweit gemeinsames Feldschiessen-Wochenende gab, wird der Traditionsanlass heuer wegen der Corona-Pandemie bis Ende September dezentral auf Vereins- und Bezirksebene ausgetragen. Dies in eher bescheidenem Rahmen und mit Massnahmen, die das Schutzkonzept von Swiss Shooting vorsieht, was für die Organisatoren ein Erschwernis ist.