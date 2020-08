So erklärt Fabienne Schlumpf ihren Exploit

Das Meeting in Regensdorf am Samstagabend war mit Mujinga Kambundji und Julien Wanders hochklassig besetzt. Den wärmsten Applaus erhielt aber Fabienne Schlumpf. Von den wenigen zugelassenen Zuschauern, den anderen Athletinnen und Athleten, den Coaches, den Medienvertretern bekam sie ihn – unterwegs auf den zwölfeinhalb Bahnrunden im gemischtgeschlechtlichen Rennen und vor allem bei der Zielankunft nach den 5000 Metern. 15:17,27 Minuten zeigte die Uhr hinter ihrem Namen an. Eine Klassezeit.