Wenn die Einsamkeit vergoldet wird

Es sind die ersten nationalen Titelkämpfe nach dem wochenlangem Stillstand. Der Run auf die Startplätze am Laufsportabend Uster ist darum gross, in dessen Rahmen die SM 10000 und Steeple stattfindet.

So gross gar, dass man sich am Freitag wegen der zahlreichen Rennen bis zum wichtigsten Wettkampf des Abends lange gedulden muss. Erst kurz nach 22.00 Uhr nimmt das wohl beste Männerfeld der letzten Jahre in dieser Disziplin sein Pensum über die 25 Runden im Buchholz in Angriff.