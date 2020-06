In Wetzikon kehrte das Wettkampfgefühl zurück

Er rannte nicht am schnellsten, aber wohl am meisten von allen – so schien es zumindest. Wer gestern auf der Wetziker Meierwiesen mit Meetingorganisator Michi Rüegg sprechen wollte, der musste entweder flink sein oder dann sehr geduldig. «Ich bin schon bei 116 Prozent», sagt Rüegg lachend beim Blick auf seine Pulsuhr. 19.25 Uhr ist es da – und am Wetziker Meeting ist die dritte Serie über 1000 m unterwegs.