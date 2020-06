Wenn Olympiastarter auf der Meierwiesen ihre Form testen

Die Anreise ans Diamond-­League-Meeting «Weltklasse Zürich» war für sie jeweils angenehm kurz. Diejenige vom nächsten Dienstag wird noch weniger aufwendig. Da muss Fabienne Schlumpf nicht einmal mehr den Zug benutzen.

Den Saisonauftakt auf der Tartanbahn kann sie vor der eigenen Haustüre feiern – am Leichtathletik-Meeting in Wetzikon. Für die EM-Silbermedaillengewinnerin über 3000 m Steeple fällt am 16. Juni auf der Meierwiesen der Startschuss zu einem neuen Kapitel ihrer Karriere.