So hat Jeannine Gmelin ihre Zeit im Exil erlebt

Sie hat in den letzten drei Jahren zahlreiche Erfolge gefeiert. War Skiff-Weltmeisterin, auch Europameisterin und liess sich als Gesamtweltcup-Siegerin feiern.

Zur Krönung ihrer Karriere peilt die beste Schweizer Ruderin an den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille an – jetzt halt ein Jahr später als ursprünglich gedacht.

Dafür geht Jeannine Gmelin kompromisslos ihren Weg. Seit 2019 arbeitet die Ustermerin ausserhalb der Verbandsstrukturen an ihrem grossen Ziel, mit Robin Dowell als Privattrainer.

Buschfeuer und Grenzschliessungen