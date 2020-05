Ein halbes Jahr später doch noch Playoffs

Seit zwei Monaten sollten die Schweizer Interclub-Meister feststehen. Doch die für den 27. und 28. März angesetzten Nationalliga-A-Playoffs konnten wegen der Ausbreitung von Covid-19 nicht ausgetragen werden.

Die Entscheidungsspiele in den tieferen Ligen fielen ebenfalls aus. Diese werden auch nicht mehr stattfinden, wie Swiss Squash jetzt mitgeteilt hat – weil bis 8. Juni keine zusätzlichen Lockerungen im Sport in Aussicht seien, so die Begründung.