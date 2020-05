Die Rückkehr nach Magglingen ist in Sicht

Die Frauen hätten am letzten Wochenende um EM-Medaillen gekämpft, die Männer würden dies Ende Monat tun. «Eigentlich wären wir voll im Wettkampfmodus», sagt Moreno Kratter. Doch für den Rütner Nationalkader-Athlet gilt wie für alle andern: Wettkämpfe gibt es vorerst keine. Immerhin hat die Zeit im Heimtraining wohl demnächst ein Ende – die Spitzensportler dürften bald nach dem 11. Mai wieder in Magglingen an ihrer Form und an der Technik feilen – und endlich auch wieder an ihren Geräten turnen.