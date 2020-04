Zurück im Vorwärtsgang

Wer sich brennend dafür interessierte, wie die Mannschaft des UHC Uster in der nächsten Saison aussieht, brauchte viel Geduld. Der NLA-Klub vermeldete seine Vertragsverlängerungen, Abgänge und Zuzüge in den Wochen seit dem Saisonende Mitte März nur in homöopathischen Dosen.

Wohl um künstlich Spannung zu erzeugen. Dabei schlugen die Meldungen keine hohen Wellen. Zu unspektakulär waren sie. Und man lehnt sich nicht weit aus dem Fenster mit der Behauptung: Hohe Wellen sind auch keine mehr zu erwarten.