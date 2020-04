«Die neue Ausgangslage ist eine Chance»

Wie geht es Ihnen?

Agne Serksniene: Nicht schlecht, aber gewöhnungsbedürftig ist diese ganze Covid-19-Pandemiezeit schon. Mein Sportleralltag ist durcheinandergeraten. Normalerweise wären wir über Ostern mit der Trainingsgruppe des LC Zürich im Trainingslager in Belek in der Türkei gewesen. Jetzt trainierte jede und jeder alleine zu Hause – trainiert, so gut es geht. Schön daran ist aber: Ich konnte die Ostertage mit meinem Mann und meiner Tochter zu Hause verbringen.