Martin Fuchs und der «Concours daheim»

Es wäre jetzt eigentlich so richtig losgegangen für Martin Fuchs. Erst mit dem Höhepunkt der Hallensaison, dem Weltcup-Final in Las Vegas. Dann mit vielen Freiluftturnieren und mit dem Jahres-Highlight Olympia. Doch nun ist der Weltranglistenzweite nicht ständig auf Achse, sondern im heimischen Wängi. Und vorerst verfolgt er keine sportlichen Perspektiven. «Es ist schade, weil ich mit Clooney eigentlich super im Schuss bin», sagt Fuchs. «Aber das bin ich seit drei, vier Jahren. Warum also nicht auch noch nächstes Jahr?»