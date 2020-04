Stella hat noch was vor

Es ist auch für Tanja Stella ein jähes Saisonende. Eben erst war sie mit den Kloten-Dietlikon Jets in den Playoff-Viertelfinals gegen Red Ants Winterthur mit einem Penaltyschiessen-Erfolg in der Serie 2:1 in Führung gegangen, ehe die Meisterschaft aufgrund des Coronavirus gestoppt wurde.

Fast ein Monat ist seither vergangen. Am Montag war die Unihockey-Nationalspielerin aus Nänikon nun im «Lunchtalk» von Tele Top und der ZO Medien AG zu Gast.