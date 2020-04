Der Plan der Unzufriedenen

Der Schlussteil der jüngst an alle Schweizer Nationalliga-Vereine versendeten Mail ist emotional gehalten. «Gebt euch einen Ruck und zeigt, dass im Unihockey wirklich der Sport an erster Stelle kommt», schreiben Vibeke Rasmussen Elmiger, die Präsidentin der Floorball Riders, und Patrick Mendelin, Sportchef von Basel Regio. «Anerkennt unsere sportlichen Erfolge und die Situation und gebt uns die Chance, nächste Saison zu beweisen, dass wir in die NLA gehören.»