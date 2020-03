Darum ist die Enttäuschung besonders gross

Die Konstanz ist eindrücklich. Fünfmal hintereinander haben die Floorball Riders in der Frauen-NLB den Playoff-Final erreicht. Viermal in Serie mussten sich die Oberländerinnen in diesem aber geschlagen geben.

Auf besonders bittere Art im Frühjahr 2019, als sie in der Verlängerung des entscheidenden Spiels dem späteren NLA-Aufsteiger Mendrisiotto unterlagen. Genau an den Ort, wohin sich die Tessinerinnen danach verabschiedeten, wollen die Riders seit langem hin. In die höchste Liga. Zurück in die NLA, aus der sie 2015 abgestiegen sind.