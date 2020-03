Fit halten und dem Geld nachrennen

Am letzten Sonntag hätte Cindy Merlo zum dritten Mal Schweizer Meisterin werden wollen. Doch am Freitagnachmittag platzte der Traum der 22-jährigen Pfäffikerin vom Gewinn einer weiteren Goldmedaille. Wegen der immer grösseren Verbreitung des Coronavirus wurde die Schweizer Einzelmeisterschaft in Langnau am Albis vor der Austragung der Viertelfinals abgebrochen.