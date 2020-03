Der Vorgänger wird der Nachfolger

Das Ende war immerhin versöhnlich: 4:0 setzte sich der UHC Uster gegen Sarnen in der Playout-Serie durch, um den Ligaerhalt in der NLA mussten die Ustermer also nicht zittern. «Die Mannschaft hat eine Trotzreaktion gezeigt», sagt Sportchef Michael Reimann, «das spricht für ihre mentale Stärke.»