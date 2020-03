Kurz vor dem Ziel gebremst

An den Schweizer Tischtennis-Meisterschaften in Rapperswil-Jona holten Céline Reust (Volketswil) und Elias Hardmeier (Rellikon) Silbermedaillen. Bis zu den Halbfinals waren beide auf Kurs. Ihr Ziel: endlich den mehrmaligen Schweizer Meistern Rachel Moret und Lionel Weber den Titel wegnehmen. Reust ging den Final gegen Moret konzentriert und mutig an und gewann den ersten Satz. Fehlte es bis anhin manchmal an der mentalen Stabilität, war Reust heuer ruhig und fokussiert. «Ich habe gut gespielt», analysierte sie, «so gut, dass Rachel doch nervös wurde.»