Die Laupner Frauen halten den Favoriten auf Trab

Nach zwei Spielen der Viertelfinal-Serie (best-of-5) zwischen dem siebenfachen Meister Piranha Chur und den Laupner NLA-Frauen steht es genau so, wie man es erwartet hatte. Der Qualifikationssieger und haushohe Favorit aus dem Bündnerland liegt mit 2:0-Siegen vorne. Er benötigt somit noch einen weiteren Erfolg, um in die Halbfinals einzuziehen.

Die zwei Begegnungen am Wochenende – Piranha gewann 7:3 und 4:1 – hätten unterschiedlicher aber kaum sein können. Allein schon von der Ambiance her. Am Samstag fand das Duell in Chur wegen des Coronavirus aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Bündner Behörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Tags darauf im Zürcher Oberland dafür dann in prächtiger Stimmung – dank knapp 200 Zuschauern und dem Auftritt einer einheimischen Guggemusik, der Walder Notewürger.

Und hatte Piranha zu Hause nach neun Minuten bereits 3:0 geführt, durften die Laupnerinnen in ihrem Heimspiel bis ganz zum Schluss darauf hoffen, den Churerinnen nach zuvor neun vergeblichen Anläufen endlich einmal ein Bein stellen zu können.

Nur 1:2 bis zur 59. Minute

In einem einzigen Spiel sei alles möglich, hatte Laupens Trainer Yves Kempf sich und seiner Equipe vor der Wiederauflage des letztjährigen Viertelfinals Mut gemacht. «Wir dürfen dann aber keine Fehler machen, müssen jede Chance nutzen und sie müssen einen schlechten Tag erwischen.»