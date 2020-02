Jetzt geht es ums sportliche Überleben

Ein Favorit ist auch in der Serie zwischen dem UHC Laupen und Zürisee Unihockey nicht auszumachen. Die zwei Teams weisen ähnliche Statistiken auf. In den Direktduellen gewann jeweils die Auswärtsmannschaft. Grosse Formunterschiede waren in der Schlussphase der Qualifikation ebenfalls keine vorhanden. Zürisee verlor viermal in Serie, die mit dem Heimrecht in die Playouts steigenden Laupner mussten sechs Niederlagen hintereinander einstecken.

Ihr letzter Sieg datiert gar aus dem Dezember 2019. Gut für ihre Moral: Die konterstarken und einsatzfreudigen Oberländer schlugen damals ihren Playout-Gegner in Zumikon 8:5. (ome)