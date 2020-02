Die nächste Runde im ungleichen Duell

Die Ausgangslage könnte so schön sein. Als Aussenseiter haben die Laupner NLA-Frauen in den Playoff-Viertelfinals keinen Druck. Sie haben ihr Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, ja längst erreicht. Das Duell gegen Piranha Chur sollte sich deshalb so anfühlen, wie wenn man nach einer schweisstreibenden Wanderung auf dem Gipfel sitzt.