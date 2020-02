Reife Leistung von Uster

Erstligist Uster ergriff gegen die abstiegsbedrohten Seen Tigers vom Anpfiff an das Spieldiktat und geriet beim 31:23-Sieg nie in Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Die Ustermer spielten druckvoll und liessen die beherzt kämpfenden Seen Tigers, angeführt vom spiel- und abschlussstarken Linkshänder Nussli, nie richtig in die Partie kommen. Trainer Walter Flessati konnte es sich leisten, sämtlichen Spielern Einsatzzeit zu gewähren. Torhüter Severin Dürr nahm seine Chance überzeugend wahr und glänzte mit einigen ganz starken Paraden.