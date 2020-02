Vom Olympiasieger entdeckt

Aus dem Nichts zu SM-Gold im Zweierbob. Fast. Tatsächlich hat der Wilemer Dominik Schläpfer einen beachtlichen Weg hinter sich. Erst im Juni 2018 war er an einem Turnfest in Dinhard erstmals mit dem Bobsport in Berührung gekommen. Olympiasieger Beat Hefti hatte dort mit einer mobilen Rollbobbahn Stellung bezogen – mit dem Ziel, mögliche Talente für sein Nachwuchsprojekt zu sichten.

«Wir brauchen mehr starke Anschieber.» Beat Hefti, Olympiasieger und Mentor von Dominik Schläpfer