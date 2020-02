Gilles Roulin und die Krux mit den Fis-Punkten

Nie hatte Gilles Roulin in den letzten beiden Saisons in einem Weltcup-Speedrennen gefehlt. Auf der Startliste der Abfahrt von Saalbach-Hinterglemm vom Donnerstag suchte man den Grüninger aber vergeblich. Das überrascht auf den ersten Blick, zumal seine Leistungskurve in der Königsdisziplin nach oben zeigt, er wieder regelmässig in die Punkteränge fährt und in Kitzbühel mit dem 18. Rang sein Saison-Bestresultat erreichte.