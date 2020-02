Darum spielt ihr die WM-Bahn in die Karten

Die Hinreise war so, wie man sie sich nicht wünscht. Natalie Maag jedenfalls denkt ungern an den Flug zurück. Am Montag vor einer Woche flog die Wernetshauserin von Frankfurt nach Sotschi. Weil es keine direkten Linienflüge gibt, wurde für die Rennrodler verschiedenster Nationen eine Maschine gechartert. Diese hob mehrere Stunden zu spät ab. Und: Es kam nicht alles Material mit. Ganze 29 Kisten blieben in Frankfurt stehen. Darunter auch jene, in dem Maags Schlitten war.