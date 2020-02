Zu wenig kaltblütige Ustermer

Das Erstliga-Team des TV Uster hatte im zweiten Spiel der Abstiegsrunde gegen die routinierten Reserven von Fortitudo Gossau einen schweren Stand – und musste sich letztlich 27:29 geschlagen geben.

Uster wehrte sich vorbildlich und ging in der elften Minute erstmals in Führung (6:5), was allerdings die Ausnahme bleiben sollte. Der Gast aus der Ostschweiz imponierte mit einer druckvollen und ideenreichen Spielweise sowie einer beeindruckenden Chancenauswertung.

Ein überrragender Rückraumschütze