Ein überdimensionaler Check für Steinmann

Auf dem Siegerbild der Organisatoren strahlt er über beide Ohren, in den Händen den überdimensionalen Check des Sponsors über 2090 Dollar. Der Trip nach Übersee hat sich gelohnt für Dimitri Steinmann.

Vor einer Woche scheiterte der 22-Jährige aus Dübendorf an der EM Noll Classic in Philadelphia noch im Viertelfinal: In der Nacht auf Montag gewann er in Calgary den siebten Titel auf der Profi-Tour.