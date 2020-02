Der Alleinunterhalter im Schlamm von Dübendorf

22 000 Zuschauer und zufriedene Organisatoren



Die Veranstalter der Radquer-WM in Dübendorf zogen am Sonntagabend eine positive Bilanz. Rund 22 000 Zuschauer (9000 am Samstag, 13 000 am Sonntag) verfolgten die Rennen auf dem Flugplatzgelände – kalkuliert hatte man mit 20 000. Doch OK-Co-Präsident Markus Pfisterer zeigte sich nicht nur aufgrund des Publikumsaufmarschs zufrieden. «Ich habe ausschliesslich positive Rückmeldungen aus anderen Landesverbänden erhalten. Die Stimmung war ausgezeichnet, die WM ist zum Velo-Fest geworden. Viele Schweizer Athleten haben von einem einmaligen Erlebnis gesprochen.» Zudem habe man die Rennen trotz des zuweilen starken Windes ohne Zwischenfälle über die Bühne gebracht, war Pfisterer froh. «Unter dem Strich freuen wir uns über einen gelungenen Event.» (fbo)