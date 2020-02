Kevin Kuhns Genussfahrt

Vor lauter Trubel um Kevin Kuhn ging das Elite-Frauenrennen etwas an uns vorbei. Eigentlich hatten die Veranstalter ja darauf gehofft, dass Jolanda Neff ihr grosses Aushängeschild sein würde – bis zum schweren Trainingssturz der St. Gallerin im Dezember. So hatten die Holländerinnen hier quasi freie Fahrt – und feierten einen Dreifachsieg: Gold ging an Ceylin del Carmen Alvarado (welch Name!), die sich im Sprint gegen Annemarie Worst durchsetzte. Dritte wurde mit zehn Sekunden Rückstand Lucinda Brand. Zina Barhoumi, die einzige Schweizerin, fuhr als 23. ins Ziel.