Holt Kevin Kuhn heute den U23-Weltmeistertitel?

Herzlich willkommen vom Flugplatz Dübendorf, wo die erste Radquer-WM in der Schweiz seit 25 Jahren stattfindet. «Züriost» berichtet ab 12.45 Uhr live vom U23-Rennen der Männer, in dem mit Kevin Kuhn und Felix Stehli gleich zwei Gibswiler an den Start gehen. Kuhn gilt gar als grosse Schweizer Medaillenhoffnung – mehr darüber aber später. Tickern werden für Sie Oliver Meile und Florian Bolli.