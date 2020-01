Das grosse Wiedersehen von Zweifel und Co

Er erinnert sich an den Rennverlauf, als wäre es gestern gewesen. Albert Zweifel war nach vier Titeln in Folge als grosser Favorit zur Heim-Weltmeisterschaft in Wetzikon angetreten. «Kein Zweifel, wieder Zweifel», stand auf den Plakaten der Fans, die Begeisterung kannte kaum Grenzen.