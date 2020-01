WM-Bronze für Sebastian Stalder

Sebastian Stalder hat an den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften in Lenzerheide in seinem ersten Einsatz gleich eine Medaille geholt. Der Walder lieferte im Einzel der Junioren über 15 km eine hervorragende Leistung ab und gewann Bronze.

Der Athlet des SC am Bachtel hatte im Ziel 46,7 Sekunden Rückstand auf Weltmeister Max Barchewitz (GER). Zweiter wurde der Norweger Soerum Vebjoern.