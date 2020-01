Späte Gegentore schmerzen die Falcons

Mit zwei weiteren Niederlagen haben die Glattal Falcons ihr Pensum in der Qualifikation beendet. Der Erstliga-Aufsteiger bleibt damit an letzter Stelle. In den Playouts treffen die Falcons ab Anfang März auf den Lokalrivalen UHC Pfannenstiel.

Sowohl beim 3:6 gegen die Jona-Uznach Flames als auch beim 7:8 gegen die Zuger Highlands kassierten die Glattaler die entscheidenden Gegentore in der Schlussphase. Im Heimspiel gegen Jona-Uznach hielten die Falcons mehr als 30 Minuten ihr Tor rein und konnten zudem zweimal vorlegen. Bis sechs Minuten vor Schluss stand es danach 3:3.

Dann aber agierte das Heimteam in der Abwehr zu undiszipliniert, sodass es innerhalb von 47 Sekunden drei Gegentore hinnehmen musste. Bei den Zuger Highlands machte Glattal derweil ein 2:6 wieder wett und führte später gar 7:6 (42.) – am Schluss allerdings standen die Falken erneut ohne einen Ertrag da. (asi)