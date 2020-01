Gmelin verbessert ihren eigenen Rekord

Natalie Maag erreichte beim Weltcup-Rennen in Lillehammer (NOR) den 14. Platz. Mit dieser Klassierung reichte es der Wernetshauserin bei diesem auch als Europameisterschaft zählenden Wettkampf zum 12. Rang. Bei nebligen Bedingungen hatte die 22-Jährige in beiden Läufen insbesondere im oberen Teil der Bahn jeweils Mühe und verlor dadurch einiges an Zeit. Dafür überzeugte sie beim Start. So gelang ihr im zweiten Lauf sogar die sechstschnellste Startzeit. «Mit den grossen Fehlern, die mir in den Kurve 5 und 6 unterlaufen sind, ist der 14. Rang eigentlich ein zufriedenstellendes Ergebnis», zog Maag Bilanz. Siegerin des Rennens wurde Tatjana Iwanowa (RUS). Im Gesamtweltcup liegt die Oberländerin nun auf Rang 11. In der Setzliste konnte sie sich allerdings nicht mehr halten und muss somit das erste Mal in dieser Saison den Nationencup bestreiten. Weiter geht es für Maag am kommenden Wochenende im lettischen Sigulda. (zo)