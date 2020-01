Wenn fast alles neu ist

Wer will, kann Patrick Schelling jeden Tag bei der Arbeit zuschauen. Auf dem Strava-Profil des Radprofis lässt sich genau verfolgen, wie viele Kilometer er abspult und welche Route er einschlägt. Mit «Climbs next to home» beschriftete der 29-Jährige in der vergangenen Woche eines seiner Trainings.

Die dazugehörige Karte zeigt eine verästelte Route im Zürcher Oberland – ausgehend von seinem Wohnort Rüti. Die milden Bedingungen erleichterten ihm die Trainings. Und halfen, den grossen Temperatursprung abzufedern.