Siri Wigger trumpft gross auf

Im Vergleich zum Samstag und Sonntag mit den beiden Triumphen im Langlauf-Cross und im Sprint zeigte sich die Freude von Siri Wigger am Dienstag in ihrem dritten Rennen an den Youth Olympic Games in Le Brassus deutlich verhaltener. Sie musste mit Rang 2 vorliebnehmen. «Leider konnte ich kein wirklich ­gutes Rennen zeigen», sagte sie nach dem einzigen Distanzrennen und der einzigen Prüfung in der herkömmlichen Technik.