Mahler hat keine Wettkampf-Freude mehr

Kai Mahler, der im Big Air zwei Weltcup-Siege vorweisen kann, will sich auf den Skis künftig anderen Projekten widmen.

«Ich fühle nicht mehr dieselbe Freude wie zu Beginn.»

Kai Mahler, Freeskier aus Fischenthal

«Ich fühle nicht mehr dieselbe Freude wie zu Beginn», schrieb der 24-jährige Fischenthaler in seiner Abschiedsbotschaft.

Auf seinem «langen Weg» als Athlet nahm Mahler zwei Mal an Weltmeisterschaften und 2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi teil.

Zu einem Top-Ten-Resultat reichte es es den Freeskier an den Grossanlässen der Elite jedoch nicht.

Besonders auf Stufe Nachwuchs erfolgreich