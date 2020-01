Jetzt kennt man den Ersatzmann auch in Bremen

Der Wolfhauser Bahnspezialist Nico Selenati ist nur knapp an einem grossen Triumph vorbeigeschrammt. Der 23-jährige Oberländer nahm die abschliessende Prüfung am Bremer Sechstage-Rennen zusammen mit seinem erfahrenen holländischen Partner Wim Stroetinga (34) als Gesamtleader mit einer Runde Vorsprung in Angriff. Das Duo rutschte aber noch vom Podest, es blieb ihm der 4. Platz.

Trotzdem will Selenati den Ausgang des Wettkampfs nicht als Enttäuschung einstufen. «Wir haben in jedem Fall viel erreicht, obwohl wir natürlich unsere Führung verteidigen wollten.»