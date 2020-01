In Dübendorf duellieren sich Europameister

Der Winter-Stadt-OL läutet traditionsgemäss den Beginn der Orientierungslauf-Saison ein. So auch dieses Jahr, wenn am Sonntag durch die Gassen von Dübendorf gesprintet wird. Nicht nur im Breitensport freut sich der Anlass grosser Beliebtheit – auch die Schweizer Nationalkaderathletinnen und -athleten schätzen die Abwechslung in ihrem Wintertraining.