Die Premiere als Weltnummer 1

Martin Fuchs ist ein viel gefragter Mann am CSI Basel. Wem es gelingt, ein paar Worte mit dem 27-Jährigen zu wechseln, der kann sich glücklich schätzen. Als der Europameister von 2019 am Mittwoch das Medienzentrum betritt, ist er sichtlich unter Zeitdruck. Dennoch stellt er sich den Medien, zuerst dem Fernsehen. Zwei Minuten pro Interview, die Fragen sind stets dieselben. Für die Printmedien jedoch nimmt sich Martin Fuchs etwas mehr Zeit, nimmt in Reithose und «Team Fuchs»-Gilet Platz.