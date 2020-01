Der Meilenstein im eigenen Land

Es dürfte alles übertreffen, was diese jungen Athletinnen und Athleten bisher erlebt haben. Die Teilnahme an den Olympic Youth Games in Lausanne ist nichts weniger als ein Meilenstein in ihrer Karriere – für alle Teilnehmenden aus den rund 70 Ländern, vor allem natürlich aber für die Schweizerinnen und Schweizer. Im eigenen Land zu olympischen Wettkämpfen antreten zu können – was kann es für aufstrebende Sportler Besseres geben?