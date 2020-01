Peters Pause von der grossen Bühne

Zum Abschluss musste er zuschauen. Als in Bischofshofen am Montag das letzte Springen der Vierschanzentournee stattfand, war Dominik Peter nicht dabei. Der Fischenthaler verpasste die Qualifikation als 54. um vier ­Ränge. Als er nach 115,5 Metern landete, wusste er, dass es wohl nicht reichen würde. Mit dem Trainingssprung auf 124,5 Meter hätte es gereicht. «Ich bin schlicht zu spät abgesprungen», sagt Peter. Seine Premiere an der Tournee endete deshalb einen Tag zu früh.