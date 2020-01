Aus den Bergen in die Halle

Am Freitag genoss Kevin Jud in Davos das Bergwetter. Tags darauf kehrte der Ustermer in die Nationalmannschaft zurück und trat am Abend in der Axa-Arena zum Match gegen Tunesien an.

Der Spielmacher von Pfadi Winterthur sprang kurzfristig für Andy Schmid ein, der wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel geschont wurde.

Über die Feiertage, als die Schweizer Bundesligaspieler in ihren Clubs beschäftigt waren, hatte Jud, der nicht zum Schweizer EM-Aufgebot gehört, in Winterthur die gesamte Vorbereitung mitgemacht.