Diese Ereignisse bewegten im Regionalsport

Töffpilot Randy Krummenacher schafft am 26. Oktober in Katar das, worauf er seine ganze Karriere lang hingearbeitet hatte: Der 29-Jährige aus dem Grüt wird Weltmeister in der Supersport-Klasse. Krummenacher setzt sich in einem engen Duell gegen seinen Teamkollegen Federico Caricasulo durch und feiert den grössten Erfolg seiner Karriere. Vom ersten Rennen an lag er in der WM in Front und gab die Führung nie mehr ab. Der Titel öffnet ihm Türen: Krummenacher wechselt nach der Saison das Team. Bei MV Agusta muss er erstmals in seiner Karriere kein Geld mehr selber mitbringen. (Foto: Yamaha Racing)