Glattal Falcons verlieren torreiches Spiel

Nach dem Punktgewinn im Erstliga-Derby bei Pfannenstiel am Samstag (siehe Artikel nebenan) gingen die Glattal Falcons am Sonntag im Heimspiel gegen Bassersdorf als Verlierer vom Platz. 7:10 lautete das Schlussresultat der torreichen Partie, in der die Glattaler zumeist einem Rückstand nachrennen mussten.

In der Schlussphase zogen die Gäste davon

Auf das 0:1 der Bassersdorfer nach zwei Minuten fanden sie noch eine Antwort (4.), danach lagen die Gastgeber aber immer mit einem bis zwei Treffern im Rückstand. In der 48. Minute brachte Joel Müller – mit insgesamt drei Treffern der beste Falcons-Torschütze der Partie – die Glattaler im Powerplay auf 6:7 heran, in der Schlussphase zogen die Gäste aber entscheidend davon. In der zweitletzten Mi­nute machten sie das «Stängeli» perfekt. (zo)