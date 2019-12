Diese Niederlage macht Laupen Mumm

Der Wiedereinstieg in die NLA-Meisterschaft nach der WM-Pause ist den Frauen des UHC Laupen gelungen. Zwar verloren die Laupnerinnen gegen Leader Piranha Chur erwartungsgemäss – allerdings hielten sie die Partie relativ lange offen. Am Ende stand es in der Elba-Halle in Wald 3:5 aus Laupner Sicht.

«Wir wollten Dinge ausprobieren – und eigentlich funktionierte alles. Das gibt uns Mumm.»

Laupen-Trainer Yves Kempf

Das kommt einem Achtungserfolg gleich. Denn in der letzten Saison hatten die Oberländerinnen nie auch nur den Hauch einer Chance gegen den siebenfachen Meister. 1:12 und 1:10 verloren sie da in der Qualifikation, und im Playoff-Viertelfinal lauteten die Resultate 1:9, 0:13 und noch einmal 1:9. Und auch das erste Duell in dieser Saison ging mit 8:2 Toren deutlich an Chur.

Ein gelungener Test

Und nun also diese doch relativ knappe Niederlage. Sie bringt den Laupnerinnen zwar keine Punkte – aber doch Selbstvertrauen. «Wir waren sehr nahe dran», sagt Trainer Yves Kempf. Für ihn war die Partie ein Test im Hinblick auf den Cup-Halbfinal gegen Chur im Januar. «Wir wollten Dinge ausprobieren – und eigentlich funktionierte alles. Das gibt uns Mumm.»