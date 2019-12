Saskia Schäffler wird WM-Fünfte

Die Wetzikerin Saskia Schäffler hat an der Hallenradsport-WM in Basel in der Kategorie Einer Frauen den 5. Platz belegt. Laura Bruder aus Stäfa wurde Neunte.

Insgesamt 27 Fahrerinnen aus 19 Nationen waren am Start, Weltmeisterin wurde die Deutsche Milena Slupina – sie hatte den Titel bereits 2017 gewonnen – vor ihrer Landsfrau Viola Brand. Für Brand war es die bereits dritte Silbermedaille an einer WM. Bronze holte sich die Österreicherin Lorena Schneider.

Zufrieden mit dem Auftritt

Schäffler hatte den Wettkampf mit der vierthöchsten eingereichten Punktzahl in Angriff genommen und darauf gehofft, den zweiten Durchgang der besten vier Fahrerinnen zu erreichen. Die Oberländerin fuhr ihre Kür vor rund 2500 Zuschauern in der St. Jakobshalle ruhig und souverän, gleichwohl musste sie zweimal eine Bodenberührung in Kauf nehmen.

Ihr Schlussresultat von 132.26 Punkten reichte letztlich nicht zum Vorstoss in die Top vier. Dennoch war Schäffler, die aktuelle Schweizermeisterin, zufrieden mit ihrem WM-Auftritt. (zo)