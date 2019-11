SM-Silber für Nicole Mattli

Seit 2012 turnt Nicole Mattli vom TV Grüningen in der Kategorie Damen (Ü22) und klassierte sich an den Schweizer Meisterschaften immer in den ersten zehn. Im letzten Jahr wurde sie Vierte.

Auch heuer gehörte sie in Gland zu den Medaillenanwärterinnen – sie durfte sich schliesslich über Silber freuen.