Ugokovas Rekordjagd hält an

Für den SC Uster Wallisellen holten nebst Ugolkova mit Johann Bovey (50 m Brust) und Josif Miladinov (100 m Lagen) zwei weitere Schwimmer Gold.

Gleich zwei Gold-Staffeln

Und: Der SCUW war in beiden 4x50-m-Crawl-Staffeln nicht zu bezwingen. Packend war insbesondere bei den Männern der Finish von Antonio Djokovic. (sda/zo)

Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Neuenburg

2. Tag. Männer. 200 m Crawl: 1. Nils Liess (Genf Natation) 1:45,09. 2. Noè Ponti (NS Locarno) 1:46,39. 3. Antonio Djakovic (SC Uster Wallisellen) 1:46,51.

1500 m Crawl: 1. Marius Toscan (SV St. Gallen Wittenbach) 15:25,67. 2. Christopher Cappelletti (Turrita Nuoto) 15:26,89. 3. Gian-Luca Gartmann (SC Uster Wallisellen) 15:38,31.

100 m Rücken: 1. Thierry Bollin (SK Bern) 50,95 (Schweizer Rekord, zuvor Flori Lang in 52,19 am 10. Dezember 2011 in Szczecin/POL).

50 m Brust: 1. Jolann Bovey (SC Uster Wallisellen) 27,28.

100 m Lagen: 1. Josif Miladinov (SC Uster Wallisellen) 54,79. 2. Maël Allegrini (Lausanne Natation) 55,24. 3. Djakovic 55,54.

4x50 m Crawl: 1. SC Uster Wallisellen (Miladinov, Thomas Hallock, Ian Gloor, Djakovic) 1:28,65.

Frauen. 200 m Crawl: 1. Maria Ugolkova (SC Uster Wallisellen) 1:56,35 (Schweizer Rekord, zuvor Danielle Villars in 1:56,48 am 19. März 2016 in Lausanne).

100 m Rücken: 1. Nina Kost (Lancy Natation) 59,57. 2. Seraina Sturzenegger (SC Uster Wallisellen) 1:00,59.

50 m Brust: 1. Lisa Mamié (Limmat Sharks Zürich) 31,04 (Schweizer Rekord egalisiert, zuvor Mamié in 31,04 am 11. Dezember 2018 in Hangzhou/CHN). 2. Sara Staudinger (SC Uster Wallisellen) 31,96.

100 m Lagen: 1. Ugolkova 59,75 (Schweizer Rekord, zuvor Ugolkova in 1:00,04 am 3. November 2019 in Stavanger/NOR). 2. Sturzenegger 1:02,26. 3. Mamié 1:02,33.

4x50 m Crawl: 1. SC Uster Wallisellen (Ugolkova, Svenja Stoffel, Alisa Stoffel, Sturzenegger) 1:42,46.